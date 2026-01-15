Uno spiraglio per il borgo isolato Ecco percorso pedonale e reti contro la nuova caduta massi
A sei giorni dal cedimento del costone privato che ha isolato Isola Farnese, si prospetta una soluzione per il borgo di Roma nord. È stato completato un percorso pedonale e installate reti di protezione per prevenire future cadute di massi, offrendo così una via d’accesso sicura e un passo verso la ripresa delle attività nel territorio.
A sei giorni dal cedimento del costone privato che ha causato l’isolamento di Isola Farnese, per il borgo di Roma nord si apre uno spiraglio di ritorno alla normalità. Da questa mattina, mercoledì 14 gennaio, sono infatti in corso gli interventi di posizionamento dei new jersey e delle reti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
