Uno spiraglio per il borgo isolato Ecco percorso pedonale e reti contro la nuova caduta massi

A sei giorni dal cedimento del costone privato che ha isolato Isola Farnese, si prospetta una soluzione per il borgo di Roma nord. È stato completato un percorso pedonale e installate reti di protezione per prevenire future cadute di massi, offrendo così una via d’accesso sicura e un passo verso la ripresa delle attività nel territorio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.