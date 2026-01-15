Unieuro sabato l' assist più bello è per i bimbi in ospedale | Portate un gioco al Palafiera

Da forlitoday.it 15 gen 2026

Sabato sera all'Unieuro Arena, Unieuro invita a un gesto di solidarietà: portate un gioco per i bambini in ospedale. Un piccolo contributo può fare la differenza, unendo il tifo alla solidarietà. Insieme, possiamo regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno, dimostrando che anche un semplice gesto può portare grande conforto.

Sabato sera all'Unieuro Arena non servirà solo la voce per tifare, ma anche un piccolo gesto di cuore. In occasione della sfida contro Rieti, la Pallacanestro 2.015 chiama a raccolta il popolo biancorosso per un "assist" speciale che va oltre il risultato sul parquet: regalare un sorriso ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

