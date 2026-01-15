Unicredit spegne le voci su Mps | il risiko visto allo specchio

Unicredit ha ufficialmente smentito le indiscrezioni riguardanti un possibile interesse all'acquisto della quota del 17,5% di Delfin in Montepaschi. La banca ha chiarito che non esiste alcuna trattativa in corso su questa partecipazione, confermando il proprio focus sulle attività strategiche e operative attuali. Questa presa di posizione contribuisce a chiarire le posizioni nel complesso scenario del settore bancario italiano.

La clamorosa smentita di Unicredit dell'interesse all'acquisto della quota del 17,5 per cento di Delfin in Montepaschi

