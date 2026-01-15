UniCredit smentita sulle voci di un ingresso nel capitale di Mps

UniCredit ha confermato di non aver intenzione di entrare nel capitale di Mps, precisando che ogni eventuale operazione di M&A viene valutata esclusivamente in base alla strategia aziendale e ai parametri di rendimento finanziario. La banca sottolinea che tutte le decisioni future saranno prese considerando questi criteri, senza influenze esterne o pressioni di mercato. La posizione ufficiale mira a chiarire la propria linea d’azione e a rassicurare gli investitori.

"La decisione di procedere o meno con qualsiasi operazione di M&A è basata esclusivamente sulla capacità del potenziale obiettivo non solo di integrarsi nella strategia di UniCredit, ma anche di soddisfare i nostri più volte dichiarati parametri di rendimento finanziario. In tale contesto, le recenti voci e il clamore riguardo alla partecipazione in Mps sono di natura speculativa e ingiustificate, così come lo sono le ipotesi relative al presunto interesse nell'acquisto di altre partecipazioni. È motivo di rammarico dover nuovamente intervenire per smentire voci che sono pura invenzione e non hanno altro effetto se non quello di alimentare confusione e distorsioni sul mercato".

