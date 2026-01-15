Unicredit interviene dopo le voci di una partecipazione in Mps

Unicredit ha precisato che «le recenti voci e il clamore riguardo alla partecipazione in Mps sono di natura speculativa e ingiustificate, così come lo sono le ipotesi relative al presunto interesse nell’acquisto di altre partecipazioni». Il chiarimento arriva dopo la diffusione di rumor su un interesse dell’istituto per la quota di Delfin in Mps. «È motivo di rammarico dover nuovamente intervenire per smentire voci che sono pura invenzione e non hanno altro effetto se non quello di alimentare confusione e distorsioni sul mercato», ha aggiunto. L’istituto ribadisce la propria strategia per le operazioni di M&A. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit interviene dopo le voci di una partecipazione in Mps Leggi anche: Unicredit smentisce le voci su Mps Leggi anche: UniCredit, smentita sulle voci di un ingresso nel capitale di Mps La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Unicredit-MPS: il mercato sembra credere ai rumors. Ma la Consob perché non interviene?; Unicredit smentisce le voci su Mps: «Speculazioni ingiustificate». Unicredit smentisce le voci su Mps - La banca parla di "clamore di natura speculativa" e di "pura invenzione" per quanto riguarda le quote di Delfin in Monte dei Paschi di Siena. msn.com

