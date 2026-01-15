Ungheria il lago Velence è completamente ghiacciato | è la prima volta in 10 anni

Dopo settimane di temperature molto basse, il lago Velence in Ungheria si è ghiacciato completamente per la prima volta in dieci anni. La superficie di circa 26 km² è ricoperta di ghiaccio, con canneti e moli lungo la riva imbiancati dalla neve. Questa condizione insolita testimonia le condizioni climatiche estreme degli ultimi tempi nella regione.

