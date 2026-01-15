Ungheria il lago Velence è completamente ghiacciato | è la prima volta in 10 anni
Dopo settimane di temperature molto basse, il lago Velence in Ungheria si è ghiacciato completamente per la prima volta in dieci anni. La superficie di circa 26 km² è ricoperta di ghiaccio, con canneti e moli lungo la riva imbiancati dalla neve. Questa condizione insolita testimonia le condizioni climatiche estreme degli ultimi tempi nella regione.
Dopo settimane di freddo estremo in Ungheria, il lago Velence è completamente ghiacciato. L'intera superficie (circa 26 km²) è completamente ricoperta, con i canneti e i moli lungo la riva ricoperti di neve. Il lago Velence non si gelava completamente da dieci anni. Tuttavia, secondo gli esperti lo spessore e le condizioni del ghiaccio non sono ancora adatti per attività ricreative.
