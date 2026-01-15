Una vita di fattura false E’ socialmente pericoloso imprenditore condannato

Un imprenditore di 72 anni di Prato è stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere per aver emesso fatture false relative a operazioni inesistenti. La sentenza, emessa dal tribunale locale, evidenzia come comportamenti di questo tipo siano considerati pericolosi per la società e l’economia. La vicenda sottolinea l’importanza della corretta gestione fiscale e della legalità nel mondo imprenditoriale.

Prato, 15 gennaio 2026 – Emetteva fatture per operazioni inesistenti. Per questo il tribunale di Prato ha condannato un imprenditore della stessa città, di 72 anni, a tre anni e otto mesi di reclusione. La sentenza, depositata oggi al termine di un giudizio abbreviato, si accompagna a un provvedimento particolarmente severo: il tribunale di Firenze ha infatti disposto nei suoi confronti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, dato che è ritenuto socialmente pericoloso. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Prato, l'uomo avrebbe basato la propria attività economica, per un arco di tempo molto lungo, su un sistema strutturato di frodi fiscali.

