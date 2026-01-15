Una strada per Santarelli | Pitigliano dedica una via al carabiniere ucciso

Il comune di Pitigliano ha deciso di dedicare una strada al vicebrigadiere dei carabinieri Antonio Santarelli, ucciso nel 2026 durante un intervento presso un rave party. Questa iniziativa intende ricordare la sua figura e il suo servizio, mantenendo vivo il suo ricordo nella comunità locale. La scelta di intitolare una via rappresenta un gesto di riconoscimento e rispetto verso il valore del suo impegno.

Grosseto, 15 gennaio 2026 – Il suo nome sarà ricordato per sempre. Il Comune di Pitigliano ha stabilito di intitolare una strada del paese al vicebrigadiere dei carabinieri Antonio Santarelli, ucciso ai margini di un rave party da Matteo Gorelli, allora 19enne, che stava andando insieme da altri amici al raduno. La cerimonia di inaugurazione ci sarà sabato alle 11, alla presenza del vescovo Bernardino Giordano e dei rappresentanti dell’Arma dei carabinieri. A Pitigliano c’è la sede della Compagnia dei carabinieri dove Santarelli prestava servizio. Antonio Santarelli perse la vita a 44 anni nel 2012, a seguito di una lunga agonia causata dalla violenta aggressione subita il 25 aprile 2011, mentre era impegnato in un posto di blocco insieme a un collega, il carabiniere Domenico Marino, che nel pestaggio è rimasto invalido anche per la perdita di un occhio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

