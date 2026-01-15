Una speranza per la piccola Caterina | gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di Ollier

Una speranza per Caterina: una raccolta fondi per permetterle di volare a Varsavia e ricevere il trattamento contro la Sindrome di Ollier. Caterina, una bambina di 8 anni, affronta questa sfida con coraggio, sostenuta dall’affetto della famiglia e dalla solidarietà di chi desidera aiutarla. Con il contributo di tutti, si può contribuire a migliorare la sua qualità di vita e offrirle nuove possibilità di cura.

C’è una bambina di soli 8 anni che sta combattendo una battaglia da grandi, armata del suo sorriso e dell'amore incrollabile della sua famiglia. Si chiama Caterina e la sua sfida quotidiana ha un nome difficile e raro: Sindrome di Ollier, una patologia complessa che colpisce lo sviluppo scheletrico. Oggi, le comunità di Colleferro e di Gavignano sono chiamate a scendere in campo per lei insieme a tutti coloro che vorranno aiutare la loro famiglia. Per offrirle una concreta possibilità di guarigione e un futuro più leggero, Caterina deve affrontare un delicatissimo intervento chirurgico a Varsavia, in Polonia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

