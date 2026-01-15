Una speranza per la piccola Caterina | gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di Ollier
Una speranza per Caterina: una raccolta fondi per permetterle di volare a Varsavia e ricevere il trattamento contro la Sindrome di Ollier. Caterina, una bambina di 8 anni, affronta questa sfida con coraggio, sostenuta dall’affetto della famiglia e dalla solidarietà di chi desidera aiutarla. Con il contributo di tutti, si può contribuire a migliorare la sua qualità di vita e offrirle nuove possibilità di cura.
C’è una bambina di soli 8 anni che sta combattendo una battaglia da grandi, armata del suo sorriso e dell'amore incrollabile della sua famiglia. Si chiama Caterina e la sua sfida quotidiana ha un nome difficile e raro: Sindrome di Ollier, una patologia complessa che colpisce lo sviluppo scheletrico. Oggi, le comunità di Colleferro e di Gavignano sono chiamate a scendere in campo per lei insieme a tutti coloro che vorranno aiutare la loro famiglia. Per offrirle una concreta possibilità di guarigione e un futuro più leggero, Caterina deve affrontare un delicatissimo intervento chirurgico a Varsavia, in Polonia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Una speranza per la piccola Caterina: gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di Ollier
Leggi anche: Caterina, a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: gara di solidarietà per pagare l’intervento
Una speranza per la piccola Caterina: gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di Ollier; “Un intervento costosissimo!”. Commovente gara di solidarietà per la piccola Caterina.
CATERINA SPERANZA Caterina, 8 anni, da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: mobilitazione per l’intervento da oltre 100mila euro - La bambina, originaria di Gavignano, è affetta dalla sindrome di Ollier. statoquotidiano.it
Caterina, a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: gara di solidarietà per pagare l’intervento - Un’intera comunità che si stringe attorno a una bambina di otto anni e alla sua famiglia, trasformando una storia di malattia rara in un esempio concreto di ... thesocialpost.it
Caterina a 8 anni da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: la gara di solidarietà per pagare l'intervento (sopra i 100mila euro) - Un viaggio da Gavignano, in provincia di Roma, a Varsavia, una permanenza di tre mesi in Polonia, 100mila euro per un intervento chirurgico complesso. msn.com
Ogni scontrino ha raccontato una piccola speranza. Ogni gesto ha acceso una possibilità. Ora siamo arrivati all’ultimo passo di A Very Twenty Christmas. I codici vincenti verranno pubblicati sul sito ufficiale e sui nostri canali social. Quindi continua a seg facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.