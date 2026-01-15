Una palpata sotto il seno non è molestia | la decisione del giudice che fa discutere

Da today.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente decisione giudiziaria ha suscitato discussioni riguardo a un episodio di palpata sotto il seno sul luogo di lavoro. Il giudice ha deciso di archiviare le accuse, evidenziando la mancanza di chiarezza sulla natura del contatto e sulla sua contestualizzazione. Questa sentenza solleva interrogativi sulla definizione di molestia e sui criteri utilizzati per valutare tali comportamenti, aprendo un dibattito sulla tutela delle vittime e la corretta interpretazione delle dinamiche lavorative.

Archiviare le accuse di una lavoratrice nei confronti del suo diretto superiore in azienda perché "non è chiaro se il toccamento avvenuto in maniera repentina sia sul seno, che è una zona erogena, o immediatamente sotto – che non lo sarebbe – ma anche perché la descrizione degli episodi di. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Rai, cancellato il programma: finito tutto in poche ore. La decisione che fa discutere

Leggi anche: Basta carta igienica nei bagni, “portatevela da casa”. La decisione in un Liceo che fa discutere, ma che ha un suo fondamento

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le sentenze choc della giudice: dalla "palpata sotto i 10 secondi" alla vittima "complessata" - E non si può parlare di molestie se la parte lesa "probabilmente mossa da complessi di natura psicologica sul proprio aspetto fisico (segnatamente il peso) ... ilgiornale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.