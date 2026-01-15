Una palpata sotto il seno non è molestia | la decisione del giudice che fa discutere

Una recente decisione giudiziaria ha suscitato discussioni riguardo a un episodio di palpata sotto il seno sul luogo di lavoro. Il giudice ha deciso di archiviare le accuse, evidenziando la mancanza di chiarezza sulla natura del contatto e sulla sua contestualizzazione. Questa sentenza solleva interrogativi sulla definizione di molestia e sui criteri utilizzati per valutare tali comportamenti, aprendo un dibattito sulla tutela delle vittime e la corretta interpretazione delle dinamiche lavorative.

