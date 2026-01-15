Una palpata sotto il seno non è molestia | la decisione del giudice che fa discutere
Una recente decisione giudiziaria ha suscitato discussioni riguardo a un episodio di palpata sotto il seno sul luogo di lavoro. Il giudice ha deciso di archiviare le accuse, evidenziando la mancanza di chiarezza sulla natura del contatto e sulla sua contestualizzazione. Questa sentenza solleva interrogativi sulla definizione di molestia e sui criteri utilizzati per valutare tali comportamenti, aprendo un dibattito sulla tutela delle vittime e la corretta interpretazione delle dinamiche lavorative.
Archiviare le accuse di una lavoratrice nei confronti del suo diretto superiore in azienda perché "non è chiaro se il toccamento avvenuto in maniera repentina sia sul seno, che è una zona erogena, o immediatamente sotto – che non lo sarebbe – ma anche perché la descrizione degli episodi di. 🔗 Leggi su Today.it
Le sentenze choc della giudice: dalla "palpata sotto i 10 secondi" alla vittima "complessata" - E non si può parlare di molestie se la parte lesa "probabilmente mossa da complessi di natura psicologica sul proprio aspetto fisico (segnatamente il peso) ... ilgiornale.it
