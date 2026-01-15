Una nuova micro-foresta a Scampia

È stata inaugurata questa mattina a Scampia la nuova micro-foresta di comunità, un’area verde pubblica creata attraverso un processo di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Questo spazio è il risultato di un percorso condiviso, volto a valorizzare il quartiere e offrire un punto di incontro e benessere per la comunità locale. La micro-foresta rappresenta un passo importante verso un ambiente più sostenibile e vivibile.

È stata inaugurata stamattina la microforesta di comunità di Scampia, un nuovo spazio verde pubblico nato da un percorso condiviso di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. L'area verde è stata collocata in via Zuccarina, comparto H. Si tratta di uno spazio di 200 metri quadrati in cui sono.

