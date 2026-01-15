Una esplosione enorme e diversi edifici in fiamme paura a Utrecht per il boato che ha fatto tremare le case

Il 15 gennaio, Utrecht è stata scossa da un’ampia esplosione nel quartiere centrale di Binnenstad, che ha causato danni agli edifici e ha suscitato paura tra i residenti. Diverse strutture sono state colpite dalle fiamme, e il boato ha fatto tremare le case, provocando l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Video. Esplosione e incendio a Utrecht provocano crolli di edifici e feriti - Esplosione a Utrecht: crollano edifici, almeno quattro feriti. it.euronews.com

Esplosione e incendio a Utrecht provocano crolli di edifici e feriti - Utrecht, nei Paesi Bassi: i vigili del fuoco spengono l’incendio sul luogo dell’esplosione Furto in villa, proprietario uccide il ladro. msn.com

