Una esplosione enorme e diversi edifici in fiamme paura a Utrecht per il boato che ha fatto tremare le case
Il 15 gennaio, Utrecht è stata scossa da un’ampia esplosione nel quartiere centrale di Binnenstad, che ha causato danni agli edifici e ha suscitato paura tra i residenti. Diverse strutture sono state colpite dalle fiamme, e il boato ha fatto tremare le case, provocando l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Un'esplosione ha scosso la cittadina di Utrecht (Paesi Bassi) il pomeriggio del 15 gennaio. Numerose persone, nel quartiere centrale di Binnenstad, si sono riversate in strada dopo che un forte scoppio ha fatto tremare gli edifici e distrutto le finestre e le vetrine dei locali. Un incendio è divampato in un condominio. Non è ancora chiaro cosa sia successo. "Diversi edifici sono stati danneggiati dall'esplosione. Quattro persone sono rimaste ferite. Sono state portate al pronto soccorso per essere curate", hanno dichiarato le autorità locali sul loro sito web. "Non siamo sicuri che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie.
