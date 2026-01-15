Una corsa contro il tempo Tutti in fila sotto le torri | Recuperiamo la nostra vita
Una corsa contro il tempo accompagna gli sfollati sotto le torri, in attesa di recuperare i propri effetti personali e riprendere la normalità. Tra lunghe attese e incertezza, le persone si affrettano a rientrare nelle proprie case, affidandosi alla professionalità dei vigili del fuoco. Un momento di difficoltà che evidenzia l'importanza di un intervento rapido ed efficace per tutelare la sicurezza e i propri beni.
Corsa per recuperare gli effetti personali e un futuro all’insegna dell’incertezza. Al grattacielo gli sfollati continuano a mettersi in ‘lista d’attesa’ dai vigili del fuoco, per poi salire al proprio appartamento. Pochi minuti per prendere quello che si riesce. Riccardo porta con sé delle borse e racconta: "Il mio appartamento è sopra a quello dove è successo il fatto, per fortuna non ci siamo fatti niente, ma ora dobbiamo muoverci a portare via le nostre cose. Ci hanno detto che c’è tempo fino a sabato, non vorrei succedessero fatti di sciacallaggio. L’incendio? Era da anni che lo dicevo e lo segnalavo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
