Un uomo e il suo cane presi a sassate e colpi di bastone da un ubriaco

Un uomo e il suo cane sono stati aggrediti da un 41enne ubriaco, che li ha colpiti con sassi e bastoni senza motivo apparente. L'episodio si è svolto in modo violento e ingiustificato, causando preoccupazione e attenzione sulla sicurezza delle persone e degli animali nelle aree pubbliche. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi per prevenire condotte aggressive e tutelare le vittime di simili aggressioni.

Un pestaggio violento e insensato. A farne le spese sono stati un clochard e il suo cane, vittima di un esagitato di 41 anni che li ha presi di mira senza alcun motivo. I fatti sono avvenuti la scorsa notte a Como. La dinamicaVerso le 2, a seguito di una segnalazione, una volante della polizia è.

