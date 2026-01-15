Un successo clamoroso | i cinema lecchesi confermano Checco Zalone

I cinema di Lecco continuano a proporre il film di Checco Zalone, Buen Camino, che sta registrando un notevole riscontro di pubblico. L’opera, ancora in programmazione in sette sale della provincia, si conferma tra i titoli più richiesti, dimostrando l’interesse crescente verso questa produzione. La presenza del film in diverse sale evidenzia l’apprezzamento degli spettatori e l’importanza della proposta cinematografica nel panorama locale.

Non si arresta il clamoroso successo del film di Checco Zalone, Buen Camino, fuori per l'ultima settimana, a gran richiesta, in sette sale della provincia. Nei prossimi giorni analizzeremo, con tutti i dati fatti registrare in provincia di Lecco, questo fenomeno quasi sociologico. Il cinema però. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

