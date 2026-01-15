Dopo cinque anni, la terza stagione di Euphoria presenta un nuovo inizio con personaggi adulti e un’atmosfera noir. La serie, creata e diretta da Sam Levinson, torna a esplorare le sfide e le complessità dell’età adulta, segnando un cambiamento rispetto al passato. Il trailer anticipa un percorso narrativo più maturo, mantenendo la sua identità intensa e riflessiva. Una stagione attesa per approfondire le nuove vite dei protagonisti.

F inalmente è arrivato il primo trailer della terza stagione di Euphoria. La serie cult creata, diretta e prodotta da Sam Levinson torna con un salto temporale di cinque anni, mostrando i protagonisti ormai adulti e lontani dal mondo del liceo. Niente più corridoi scolastici o drammi adolescenziali, ma dipendenze, debiti da saldare e scelte difficili da affrontare. Un ritorno che segna la fine della fanciullezza e l’inizio di un futuro molto più crudo, adulto e spietato. Zendaya, da eroina Disney ad Euphoria. guarda le foto Cosa aspettarsi da Euphoria 3?. La serie debutta negli Stati Uniti il 12 aprile su HBO, mentre in Italia arriva dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un salto temporale di cinque anni, personaggi nuovi e un futuro noir che segna l'inizio dell'età adulta

