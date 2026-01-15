Un pranzo di beneficenza per l’orto di Sami Kuta

Un pranzo di beneficenza per sostenere il progetto dell’orto delle donne di Sami Kuta, in Gambia. L’iniziativa, ideata da Ebrima Balisa, conosciuto come ‘Ibra’, di 27 anni e residente a Castelnovo, mira a realizzare un recinto per proteggere le coltivazioni. Un’occasione per contribuire a un intervento che promuove lo sviluppo e l’autonomia delle donne locali, rafforzando il tessuto comunitario e favorendo la sicurezza delle risorse agricole.

Un recinto per l’orto delle donne di Sami Kuta, in Gambia. È il progetto di Ebrima Balisa, per gli amici ‘Ibra’, 27enne originario del Gambia e residente a Castelnovo. L’anno scorso è andato in visita al suo paese natale con un gruppo di amici di Castelnovo e Carpineti e, al ritorno, hanno pensato di fare qualcosa per aiutare le persone del posto. "Nel mio villaggio c’è un orto comunitario – racconta –, dove ci lavoravano più di 50 donne. Circa 18 anni fa era stato recintato, poi degli animali lo hanno rovinato. Quando siamo stati là, le donne non sapevano come risolvere il problema. Una volta tornati in Appennino, abbiamo deciso di fare qualcosa per ricostruire il recinto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

