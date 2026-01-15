un posto al sole anticipazioni upas dal 19 al 23 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio 2026. La settimana si concentra sui cambiamenti nei Cantieri Flegrei, con la nomina del nuovo amministratore e l’arrivo di un cliente americano. Intanto, Vinicio torna con Elena, Raffaele affronta timori personali, e Rossella si confronta con i social di Nunzio. Clara cerca una nuova sistemazione, mentre Eduardo si trova in difficoltà finanziarie.

Trame giorno per giorno e mappa storyline: Cantieri Flegrei tra nomina del nuovo amministratore delegato e cliente americana, Vinicio torna con Elena, Raffaele teme di perdere Ornella, Rossella a disagio per i social di Nunzio, Clara deve trovare casa, Eduardo in cerca di soldi. In onda su Rai 3 alle 20:50 circa e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

