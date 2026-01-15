Un Pos pirata per derubare persone in strada avvicinandole | ad Arezzo è il momento d' oro delle truffe

Arezzo si sta confrontando con un incremento delle truffe legate ai POS pirata, strumenti utilizzati per avvicinare e derubare le persone in strada. In particolare, durante le festività e i periodi di maggiore shopping, le frodi online e offline si sono moltiplicate, aumentando i rischi per i cittadini. È importante conoscere le modalità di riconoscimento e prevenzione di queste truffe per tutelarsi efficacemente.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.