Un Pos pirata per derubare persone in strada avvicinandole | ad Arezzo è il momento d' oro delle truffe
Arezzo si sta confrontando con un incremento delle truffe legate ai POS pirata, strumenti utilizzati per avvicinare e derubare le persone in strada. In particolare, durante le festività e i periodi di maggiore shopping, le frodi online e offline si sono moltiplicate, aumentando i rischi per i cittadini. È importante conoscere le modalità di riconoscimento e prevenzione di queste truffe per tutelarsi efficacemente.
"Sotto il periodo delle feste e dei regali, le truffe online ai danni delle persone in Toscana sono aumentate del 200 per cento". A lanciare l'allarme è Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. Perché con le feste (e poi con i saldi) la carta di credito 'scotta'. Sia perché il suo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
