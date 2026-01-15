Un polo di attrazione in provincia A Busto boom di visitatori a Natale La movida serale fa da volano

A Busto Arsizio, il centro storico ha attirato oltre 500.000 visitatori durante le festività natalizie, grazie anche all’animazione della movida serale. Il polo di attrazione in provincia si conferma un punto di riferimento, offrendo un’atmosfera vivace e coinvolgente durante il periodo delle feste. Questo successo testimonia l’importanza del Distretto urbano del commercio nel promuovere il territorio e valorizzare le tradizioni natalizie.

Le feste natalizie fatto registrare oltre 500mila presenze nel centro storico, nel perimetro del Distretto urbano del commercio. Il dato è reso noto dall'Amministrazione comunale, che ha presentato un'analisi realizzata attraverso la piattaforma Analytics di Confcommercio provincia di Varese. Il periodo esaminato va dall'accensione dell'Albero fino all'Epifania, tra il 22 novembre e il 6 gennaio. "Il confronto tra le due annualità, 2024 e 2025, restituisce un dato netto: i volumi complessivi risultano praticamente identici, confermando l'attrattività del centro storico anche in un contesto profondamente cambiato - affermano dal Comune -.

