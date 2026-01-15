Un pisano nel tabellone principale dell' Australian Open | il sogno di Francesco Maestrelli prosegue

Francesco Maestrelli, talento pisano, raggiunge per la prima volta il tabellone principale dell'Australian Open 2026. Un traguardo importante che testimonia la crescita e la determinazione del giovane tennista, inserendolo tra i protagonisti dei grandi Slam. Questa qualificazione rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso professionale, confermando il suo potenziale e portando Pisa in evidenza nel panorama internazionale del tennis.

Un sogno che finalmente diventa realtà. Il talento della racchetta Francesco Maestrelli porta Pisa all'interno del tabellone principale dell'Australian Open 2026, uno dei tornei più iconici nel panorama mondiale, facente parte degli Slam insieme a Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Il tennista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Australian Open 2026, nove italiani nel tabellone principale dello Slam di Melbourne Leggi anche: Entry-list Australian Open 2026: 9 italiani nel tabellone principale, nuova sfida Sinner-Alcaraz La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Australian Open 2026 - Rivivi il match point con cui Francesco Maestrelli si è qualificato per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam; Quattro azzurri all'atto finale delle qualificazioni di Melbourne. Cinà, problemi fisici e ko; Australian Open 2026, day 4 qualificazioni: Francesco Maestrelli approda nel tabellone principale. Niente da fare per Zeppieri, Travaglia e Bronzetti; Australian Open: Boyer-Passaro, orario e dove vederla in tv e streaming. Un pisano nel tabellone principale dell'Australian Open: il sogno di Francesco Maestrelli prosegue - Il talento della racchetta Francesco Maestrelli porta Pisa all'interno del tabellone principale dell'Australian Open 2026, uno dei tornei più iconici nel panora ... pisatoday.it

Australian Open 2026: Chi è Francesco Maestrelli, l'azzurro che si è qualificato a Melbourne? La crescita, la passione per il calcio e... - Il verdetto delle qualificazione è stato decretato: un solo azzurro dei 14 al via ha raggiunto il tabellone principale. eurosport.it

Australian Open: Francesco Maestrelli vola nel tabellone principale, sconfitta per gli altri azzurri - Il tennista toscano è l’unico giocatore italiano ad aver superato le qualificazioni, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane della scorsa stagione Francesco Maestrelli conquist ... tennisitaliano.it

Primo main draw in uno Slam per Francesco MAESTRELLI. Nel turno decisivo delle quali ha sconfitto in rimonta Lajovic 46 64 63. Il pisano sarà il 144° italiano nella storia a giocare uno Slam nel tabellone principale. All'esordio sfiderà il francese Atmane x.com

AUSTRALIAN OPEN 2026 – TABELLONE MASCHILE Sorteggiato il main draw del primo Slam dell’anno. I quarti teorici sono: [1] Carlos Alcaraz vs [6] Alex de Minaur [3] Alexander Zverev vs [7] Félix Auger-Aliassime [5] Lorenzo Musetti vs facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.