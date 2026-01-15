Un palazzo fatiscente minaccia le nostre case abbiamo paura

Un edificio pericolante situato vicino alle abitazioni rappresenta una minaccia reale per la sicurezza e la salute dei residenti. La presenza di piccioni morti e topi aumenta il rischio di problemi igienici e insalubrità. È importante intervenire tempestivamente per prevenire eventuali incidenti e garantire un ambiente sicuro e salubre per tutta la comunità.

"Un edificio pericolante, che perde pezzi a ridosso di abitazioni e cortili, un edifico che porta solo insalubrità per la presenza costante di piccioni morti e topi: cosa stanno aspettando a demolirlo?". Sono parole di rabbia e desolazione quelle di Carmelo Rando che, con la moglie e i figli piccoli, vive a Molinella, in via Andrea Costa. La casa, acquistata tempo fa, e ben prima che questi problemi venissero alla luce, confina con un’imponente struttura, fatiscente a vista d’occhio, attualmente di proprietà della Fondazione Massarenti, e fino a poco tempo fa sede sindacale delle Organizzazioni Operaie Autonome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un palazzo fatiscente minaccia le nostre case, abbiamo paura" Leggi anche: Allarme furti nell’entroterra, la voce di una mamma preoccupata: "Abbiamo paura nelle nostre case" Leggi anche: Palazzo Mayer fatiscente a Fossacesia, la maggioranza replica a Impegno Comune Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un palazzo fatiscente minaccia le nostre case, abbiamo paura. "Un palazzo fatiscente minaccia le nostre case, abbiamo paura" - L’edificio pericolante della Fondazione Massarenti dichiarato inagibile, i vicini protestano: "Non possiamo uscire in cortile" ... ilrestodelcarlino.it

"Fatiscente il palazzo. Cantalamessa". E’ ancora tutto fermo - L’edificio Cantalamessa è lo stabile fatiscente che si trova sul lato nord della scuola dell’Infanzia di via Battisti a Grottammare – ci scrive un lettore –. ilrestodelcarlino.it

Goddess Of War Subdued Divine Beast With One Move, Made It Submit As Her Personal Mount

Palazzo Mayer fatiscente a Fossacesia, la maggioranza replica a Impegno Comune https://cityne.ws/LSsyU facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.