Un palazzo fatiscente minaccia le nostre case, abbiamo paura.

Un edificio pericolante situato vicino alle abitazioni rappresenta una minaccia reale per la sicurezza e la salute dei residenti. La presenza di piccioni morti e topi aumenta il rischio di problemi igienici e insalubrità. È importante intervenire tempestivamente per prevenire eventuali incidenti e garantire un ambiente sicuro e salubre per tutta la comunità.

"Un edificio pericolante, che perde pezzi a ridosso di abitazioni e cortili, un edifico che porta solo insalubrità per la presenza costante di piccioni morti e topi: cosa stanno aspettando a demolirlo?". Sono parole di rabbia e desolazione quelle di Carmelo Rando che, con la moglie e i figli piccoli, vive a Molinella, in via Andrea Costa. La casa, acquistata tempo fa, e ben prima che questi problemi venissero alla luce, confina con un’imponente struttura, fatiscente a vista d’occhio, attualmente di proprietà della Fondazione Massarenti, e fino a poco tempo fa sede sindacale delle Organizzazioni Operaie Autonome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

