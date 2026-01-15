Un meme su Cory alla Casa Bianca minaccia di superare Clair Obscur: Expedition 33, attualmente in vetta su Metacritic per le valutazioni degli utenti, potrebbe presto cedere il passo a un concorrente inaspettato. Questa dinamica evidenzia come le preferenze degli utenti possano evolversi rapidamente, influenzando le classifiche e il panorama delle opinioni online.

Clair Obscur: Expedition 33, attuale riferimento assoluto nelle classifiche di Metacritic per quanto riguarda le valutazioni degli utenti, potrebbe presto perdere il primato a favore di un concorrente del tutto improbabile. A minacciarlo non è una nuova produzione tripla A, ma Cory in the House, videogioco per Nintendo DS uscito nel 2008 e tratto dall’omonima serie TV Disney, nota in Italia come Cory alla Casa Bianca. Un ritorno di fiamma legato più alla cultura dei meme che al valore critico del titolo. Il punteggio utenti di Cory in the House ha infatti iniziato a salire rapidamente, arrivando intorno al 9,4–9,5 su Metacritic e avvicinandosi pericolosamente a Clair Obscur: Expedition 33, recentemente sceso a quota 9,5. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un meme su Cory alla Casa Bianca rischia di detronizzare Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall non credeva che il gioco potesse superare l’85 su Metacritic

Leggi anche: Dopo le polemiche su Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall ha spiegato l’utilizzo dell’IA generativa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un meme su Cory alla Casa Bianca rischia di detronizzare Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic; Un meme su una vecchia serie TV Disney minaccia Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic; Un tie-in Disney per DS punta a battere Clair Obscur su Metacritic.

Un meme su Cory alla Casa Bianca rischia di detronizzare Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic - Clair Obscur: Expedition 33, attuale riferimento assoluto nelle classifiche di Metacritic per quanto riguarda le valutazioni degli utenti, potrebbe presto perdere il primato a favore di un concorrente ... msn.com