Un horror del 2024, con una delle protagoniste di Scream, sta passando inosservato. Nonostante la qualità, il film lascia HBO Max nel momento meno opportuno, rischiando di passare inosservato. Mentre l’attesa per Scream 7 cresce, questo titolo merita comunque attenzione, offrendo una proposta interessante nel panorama horror dell’anno.

Mentre i fan attendono con ansia l’uscita di Scream 7 il prossimo mese, stanno rischiando di perdere un film horror 2024 ingiustamente sottovalutato con una delle star della saga. Dai protagonisti del franchise come Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, noti per film e serie come The Craft, Friends e Buffy l’ammazzavampiri, fino a Matthew Lillard, protagonista di titoli come Scooby-Doo e Five Nights at Freddy’s, le star di Scream hanno recitato in numerosi film e serie TV nel corso degli anni. Nel 2024, una delle protagoniste dei film del revival di Scream ha guidato una commedia horror romantica criminalmente sottovalutata, che sta per lasciare HBO Max. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Un horror del 2024, ingiustamente sottovalutato e con la star di Scream, lascia HBO Max nel momento peggiore

