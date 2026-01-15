Un equipaggio della Iss è tornato sulla Terra in anticipo a causa di un problema medico

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, un equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss) ha effettuato un rientro anticipato sulla Terra a causa di un problema medico. Questo episodio rappresenta un evento senza precedenti nella storia della Iss, evidenziando l’importanza della gestione delle emergenze in ambiente spaziale e la sicurezza degli astronauti coinvolti.

RIENTRO ANTICIPATO DALLA STAZIONE SPAZIALE: LA NASA FERMA LA MISSIONE PER UN PROBLEMA MEDICO

La navicella è ammarata con successo al largo della California e uno staff medico ha accolto l'equipaggio. Il cosmonauta era a bordo della Stazione Spaziale Internazionale quando si è sentito male. E' il primo rientro anticipato per ragioni mediche deciso

