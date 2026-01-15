Un distributore di carburante particolare | tra droga e visite in odore di Scu

A Brindisi, un distributore di carburante è stato segnalato come luogo sospetto, utilizzato probabilmente come base logistica per attività illecite legate al traffico di droga. La scoperta evidenzia come alcuni esercizi commerciali possano celare operazioni illecite, sottolineando l’importanza di attività di controllo e monitoraggio nel territorio. Le indagini sono in corso per chiarire il ruolo effettivo del distributore e assicurare la legalità.

BRINDISI - Un distributore di carburante “particolare”, che sarebbe stato, di fatto, usato come base logistica per traffici di droga. E avrebbe ricevuto varie visite, di uomini ritenuti affiliati alla Sacra Corona Unita e loro “prossimi congiunti”. Il luogotenente Tommaso Tagarelli, carabiniere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Villaricca, arrestato 21enne per rapina a un distributore di carburante sulla circumvallazione Leggi anche: Assalto armato al distributore di carburante: minacciati clienti e dipendenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Battipaglia, Spaccio droga: arrestato pregiudicato. Assalto armato al distributore di carburante: minacciati clienti e dipendenti - Un distributore di carburante situato in via Tifata, a pochi metri dal casello autostradale, è stato preso di mira da una banda di rapinatori. casertanews.it

Cessioni di droga con il pieno di benzina al distributore. In carcere 25 persone e 5 agli arresti domiciliari - L’indagine Hocus Pocus era stata avviata dalla Squadra Mobile di Como nell’inverno 2020, su due fronti: quello dello spaccio di... ilgiorno.it

Ferrara, carburante contaminato al distributore: automobilisti in panne, niente rimborsi - A Ferrara un distributore forniva carburante contaminato agli automobilisti: auto in panne ma nessun risarcimento ... auto.everyeye.it

Il carburante costa troppo A Chiasso ora puoi risparmare ed evitare di sporcarti le mani, guarda qui! Da poco a Chiasso esiste un distributore carburanti dove poter fare rifornimento al minor prezzo, ..... . TOCCA LA FOTO PER LEGGERE TUTTO! . Vai facebook

Ticino, rapina all’alba a un distributore di carburante a Locarno x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.