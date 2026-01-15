Un Castello a fumetti ultimi posti per il corso gratuito di fumetto tenuto da Stefano Landini

È aperta l’ultima possibilità di partecipare alla terza edizione del corso gratuito di fumetto con Stefano Landini, rivolto a giovani tra gli 11 e i 17 anni. Il corso, che inizia il 19 gennaio, offre un’introduzione alle tecniche e alla narrazione visiva, in un ambiente dedicato all’apprendimento e alla creatività. I posti sono limitati; iscrizioni ancora aperte per chi desidera avvicinarsi al mondo del fumetto.

Quando Dal 19012026 al 11022026 Dalle 16:30 alle 18:30 Altre informazioni Sito web mo.it Per iscriversi Evento per bambini Inizia il 19 gennaio la terza edizione del corso di fumetto tenuto da Stefano Landini, rivolto a ragazze e ragazzi da undici a diciassette anni. Le lezioni saranno otto, dalle 16.30 alle 18.30 presso il Castello di Formigine. Ci sono ancora pochi posti disponibili. Stefano Landini ha disegnato per Marvel, Dc Comics, Sergio Bonelli Editore, Glénat, Idw, Lucas Film. Il corso, promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Formigine, con il sostegno della Fondazione di Modena, insegna le basi del linguaggio del fumetto e le tecniche necessarie per costruire una tavola completa, dalle singole vignette al progetto finale.

