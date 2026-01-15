Nel cuore di Milano, in via Daniele Crespi, si nasconde un angolo di Anatolia. A pochi passi da Porta Genova, una piccola vetrina invita a scoprire sapori autentici e tradizioni culinarie provenienti dalla Turchia, offrendo un’alternativa semplice e genuina alla classica proposta di street food. Un luogo ideale per chi desidera assaporare un pezzo di Anatolia senza allontanarsi dalla città.

Mi trovo in via Daniele Crespi, a pochi passi da Porta Genova, davanti a una piccola vetrina che promette ben più del solito kebab da asporto. Cose Turche è una gastronomia nata nel 2024 dal progetto di Selin Kaya, originaria di Istanbul, e Marzia Saraceno, milanese, due donne che hanno trasformato una passione condivisa in una dichiarazione d’intenti gastronomica. Entro e mi accoglie l’odore inconfondibile delle spezie anatoliche, quel profumo che sa di cumino, sumac e menta fresca che ti trasporta immediatamente altrove. La filosofia delle meze e la cucina regionale turca. Il locale ha solo sei tavoli e un bancone attrezzato, pensato principalmente per l’asporto, ma è proprio questa dimensione domestica a renderlo speciale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un angolo di Anatolia nella Milano contemporanea

