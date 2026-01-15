Un albero vivo portato in piazza per il Natale e poi tagliato | il verde pubblico ridotto a scenografia

Durante la manifestazione “Città del Natale”, un albero decorativo è stato portato in piazza per essere esposto come scenografia. Al termine dell’evento, l’albero è stato tagliato e rimosso, evidenziando come elementi di arredo temporaneo possano trasformarsi in semplici decorazioni. La foto allegata mostra la fase di smontaggio di questa installazione, riflettendo sulla natura effimera delle decorazioni natalizie in spazi pubblici.

