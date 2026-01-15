Un albero vivo portato in piazza per il Natale e poi tagliato | il verde pubblico ridotto a scenografia
Durante la manifestazione “Città del Natale”, un albero decorativo è stato portato in piazza per essere esposto come scenografia. Al termine dell’evento, l’albero è stato tagliato e rimosso, evidenziando come elementi di arredo temporaneo possano trasformarsi in semplici decorazioni. La foto allegata mostra la fase di smontaggio di questa installazione, riflettendo sulla natura effimera delle decorazioni natalizie in spazi pubblici.
La foto che accompagna questo articolo documenta la fase di smontaggio di un intervento realizzato durante la “Città del Natale”. L’albero visibile nell’immagine non era una pianta già presente in piazza, ma era stato trasportato appositamente per l’allestimento dell’evento natalizio. Terminata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
