Umbria ragazzina travolta mentre attraversa la strada

Nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, a Terni, una ragazza di 15 anni è stata coinvolta in un incidente stradale in via Gramsci. La giovane è stata travolta da un'auto condotta da una donna di 64 anni mentre attraversava la strada. Le autorità sono intervenute sul luogo per accertare le circostanze e prestare assistenza.

Ragazzina investita a Terni. È successo nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio in via Gramsci dove una 15enne è stata investita da una 64enne alla guida di un'auto. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Terni. L'adolescente è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Santa Maria di.

