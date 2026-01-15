Ultimissime Juve LIVE | recuperano Gatti e Conceicao influenza per Yildiz Scopriamo chi è Mateta

Ecco le ultime notizie dalla Juventus: Gatti e Conceicao si stanno ristabilendo e potrebbero tornare presto in campo, mentre Yildiz è alle prese con un problema influenzale. Inoltre, approfondiamo chi è Mateta, nuovo nome nel panorama bianconero. Rimanete aggiornati con le notizie più recenti sulla squadra, in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE – 15 gennaio 2026. Infortunati Juve: Spalletti recupera Gatti e Conceicao, si ferma Yildiz per l'influenza. Novità importanti dalla Continassa dopo l'allenamento odierno. Ore 14:50 – Infortunati Juve: Spalletti recupera Gatti e Conceicao, si ferma Yildiz per l'influenza.

Juventus-Cremonese 5-0, risultato finale della partita di Serie A: pokerissimo e 3° posto della Vecchia Signora, gli highlights - Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Highlights Gol Sassuolo Juve: le immagini del match – VIDEO - La Juve affronta il Sassuolo, con il match di Serie A in programma marted ... juventusnews24.com

Calciomercato Juve live Le ultimissime facebook

La #Juve fa sul serio Le ultimissime su #Senesi x.com

