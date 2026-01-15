Ultimissime Inter LIVE | vittoria col Lecce che vale il primato di campioni d’inverno! Le parole di Chivu in conferenza

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter, tra cui la vittoria contro il Lecce che ha consolidato il primato di campioni d’inverno. Nella conferenza stampa, le parole di Chivu offrono approfondimenti sulla stagione nerazzurra. Restate con noi per le notizie più recenti e dettagliate sulla squadra e il suo andamento.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 14 GENNAIO. Conferenza stampa Chivu post Inter Lecce: «Volevamo chiudere certe voci, abbiamo grandi ambizioni! Frattesi è l’esempio di una cosa». Chivu in conferenza stampa dopo Inter Lecce: le parole del tecnico. Inter Lecce 1-0: I nerazzurri vincono grazie a Pio Esposito e diventano campioni d’inverno!. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: vittoria col Lecce che vale il primato di campioni d’inverno! Le parole di Chivu in conferenza Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: vittoria contro il Kairat, le parole di Chivu in conferenza Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: vittoria con la Lazio e primato in classifica, le parole di Chivu nel postpartita La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter-Napoli, il risultato LIVE; Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito, un gol da fuga scudetto. Tutte le dichiarazioni; Toro, che impresa all'Olimpico! Ilkhan elimina la Roma, granata ai quarti di Coppa con l'Inter; Da Lazio-Fiorentina a Inter-Napoli: gli episodi delle ultime due giornate Open VAR. LIVE Inter-Lecce 0-0 Serie A 2025/2026: Lecce non si fa intimorire - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Inter, Chivu: "Oggi mancavano energie, il gruppo merita la vittoria" - 0 a San Siro nel recupero della sedicesima giornata di Serie A e volano. tuttomercatoweb.com

Inter, vittoria fiacca contro il Lecce: meno male che Esposito c’è - L’attaccante entra nella ripresa e sblocca una partita che i nerazzurri non riuscivano a sbloccare. msn.com

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Lecce x.com

Inter - Arsenal Martedì 20 Gennaio ore 21:00 ULTIMISSIME DISPONIBILITÀ 110,00€ - 1° Anello Verde con pullman 95,00€ - 2° Anello Blu con pullman È possibile prenotare anche solo il posto Pullman! Info&Prenotazioni 3333338199 #InterClubP facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.