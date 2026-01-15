Ultimissime Inter LIVE | Singo è la nuova idea per la fascia destra Intanto Perisic svela la sua volontà

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter: Singo si affaccia come nuova opzione per la fascia destra, mentre Perisic condivide la sua volontà. Questa panoramica raccoglie le notizie più recenti e rilevanti provenienti dalla squadra nerazzurra, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulle dinamiche interne e le strategie del club. Restate con noi per le informazioni più importanti della giornata.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 15 GENNAIO. Mercato Inter, Perisic nel mirino: l'esterno croato rivela la sua volontà per questa sessione invernale. Le ultime. Mercato Inter, Perisic resta un obiettivo nerazzurro: ecco la volontà dell'esterno croato. I dettagli Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la fascia destra: dalla Francia viene proposto Singo. Nuovo derby d'Italia sul mercato? Sfumato Cancelo, Inter e Juve mettono nel mirino l'ex Torino Singo; Inter-Napoli, probabili formazioni e ultime notizie: out Neres, un solo dubbio per Chivu; Ultimissime Inter LIVE | Frattesi salta il Napoli il motivo del gol annullato a Bonny.

