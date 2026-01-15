Uganda il basco rosso del presidente del popolo contro la dittatura
Bobi Wine, artista e politico ugandese, ha trasformato la sua esperienza personale in una figura di rilievo nell’opposizione al governo di Yoweri Museveni. Dalla vita nelle baraccopoli alla scena politica, la sua storia rappresenta un esempio di impegno e resistenza contro un regime autoritario. Questo articolo analizza il suo ruolo e l’importanza del movimento di cui fa parte nel contesto ugandese.
La storia di Bobi Wine è quella di un ragazzo delle baraccopoli diventato popstar e in seguito il principale esponente politico delle opposizioni contro la dittatura del presidentepadrone dell’Uganda, Yoweri . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Uganda, il basco rosso del «presidente del popolo» contro la dittatura.
