Uffici e classi al gelo | I dipendenti usano le stufette per scaldarsi

Il freddo persistente negli ambienti scolastici e lavorativi sta causando difficoltà a studenti e dipendenti. La mancanza di riscaldamento adeguato nei locali del liceo Mamiani e in altri uffici ha portato all’uso di stufette come soluzione temporanea. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione degli impianti di riscaldamento e sull’impatto sulla quotidianità di chi frequenta questi spazi.

Il freddo degli studenti al Mamiami mette la Provincia sulla graticola. Ad attaccare in merito alla vicenda è il sindaco di Mombaroccio e coordinatore di Base Popolare, Emanuele Petrucci, il quale in una nota sostiene che il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento continua a provocare gravi disagi agli studenti e agli insegnanti del liceo Mamiani, nel plesso Tagliolini in via 11 Febbraio e al Campus. Stesso destino, prosegue Petrucci, anche per i dipendenti della Provincia che lavorano nello stabile di via Gramsci, i quali "sono costretti da settimane a operare con stufette elettriche accese sotto le scrivanie".

