UE | 90 miliardi all’Ucraina Russia attacca ancora

L’Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro per l’Ucraina, nel contesto di un sostegno continuo durante il conflitto. Mentre le tensioni e gli attacchi russi proseguono, queste risorse mirano a rafforzare la resistenza e la stabilità del paese. La situazione sul terreno resta complessa, e gli aiuti europei rappresentano un impegno costante per supportare l’Ucraina in questa fase difficile.

von der Leyen: "Adottata proposta su prestito Ue da 90 miliardi per Kiev" - "Abbiamo adottato la proposta legale" con cui forniremo agli ucraini "90 miliardi di euro per gli anni 2026- finanza.repubblica.it

Ucraina, la Commissione Ue dice sì al prestito da 90 miliardi per il biennio 2026-2027 - ROMA – La Commissione europea ha adottato oggi una serie di proposte legislative per garantire un sostegno finanziario continuo all’Ucraina nel 2026 e nel 2027. dire.it

La #Commissione europea ha adottato la proposta per un #Prestito di sostegno all’ #Ucraina da 90 miliardi di euro per il 2026-2027, deciso a dicembre 2025 dal #Consiglio europeo, senza #Ungheria, #Slovacchia e #Cechia x.com

UE, maxi pacchetto da 90 miliardi per l’Ucraina: sostegno finanziario e militare fino al 2027 La Commissione UE presenta un pacchetto da 90 miliardi di euro per l’Ucraina 2026-2027: prestiti, difesa, bilancio statale e uso dei beni russi congelati. #notizie #ne facebook

