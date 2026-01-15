UE | 90 miliardi all’Ucraina Russia attacca ancora
L’Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro per l’Ucraina, nel contesto di un sostegno continuo durante il conflitto. Mentre le tensioni e gli attacchi russi proseguono, queste risorse mirano a rafforzare la resistenza e la stabilità del paese. La situazione sul terreno resta complessa, e gli aiuti europei rappresentano un impegno costante per supportare l’Ucraina in questa fase difficile.
Gli aiuti e il sostegno sono in arrivo anche da Bruxelles. Previsti 90 miliardi dall’Unione Europea mentre sul campo la guerra continua. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
