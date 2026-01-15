UdinJump in pedana ci sarà Melwin Lycke Holm

UdinJump torna con la sua ottava edizione, dedicata al salto in alto. Tra i partecipanti, anche Melwin Lycke Holm, giovane atleta di talento e figlio d’arte, che si unisce al cast di questa manifestazione. L’evento si conferma come un’occasione importante per gli appassionati di atletica, offrendo spazio alle nuove promesse e ai campioni emergenti di questa disciplina.

Un altro giovane campione (e illustre figlio d’arte) si unisce al cast di UdinJump Development, meeting dedicato esclusivamente al salto in alto, giunto all’ottava edizione. Mercoledì 4 febbraio sarà sulla pedana del PalaBernes Melwin Lycke Holm, campione europeo under 20 del 2023 a Gerusalemme e medaglia di bronzo ai campionati continentali under 23 del 2025 a Bergen. Proprio in quest’ultima occasione, in cui a vincere fu l’italiano Matteo Sioli, il 21enne svedese stabilì il proprio primato personale di 2,24. Già otto volte campione nazionale assoluto tra indoor e outdoor a dispetto della giovane età, il suo cognome non può risultare indifferente agli amanti dell’atletica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

