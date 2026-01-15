Udinese-Inter sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Analisi della partita Udinese-Inter, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. In questa occasione si affrontano due squadre con obiettivi diversi: l’Inter, in ripresa, cerca continuità, mentre l’Udinese punta a consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per una sfida importante nella corsa alle prime posizioni del campionato.
Con il successo nel recupero contro il Lecce, l’Inter ne ha approfittato per iniziare un accenno di fuga al vertice, ma ora c’è subito un’altra sfida ostica sul campo dell’Udinese. I nerazzurri non perdono in casa addirittura dal derby di fine novembre, e sono anche reduci da ben cinque vittorie di fila in trasferta, l’ultima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Udinese-Pisa (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
