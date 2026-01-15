Il presidente Zelensky ha sottolineato l'importanza di affrontare con tempestività la crisi energetica in Ucraina. In un colloquio telefonico, ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni rapide per garantire la stabilità del sistema, considerando le sfide attuali. La questione rimane una priorità per il governo ucraino, che si impegna a coordinare gli interventi necessari per risolvere la problematica nel minor tempo possibile.

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - "Ho tenuto un colloquio telefonico speciale per coordinarci riguardo il problema energetico. Vi hanno partecipato il??Primo Ministro e i principali membri del governo responsabili delle decisioni di emergenza, insieme ai rappresentanti delle autorità regionali e locali di Kiev e della regione di Kharkiv, nonché delle regioni di Dnipro, Sumy e Cernihiv. Abbiamo discusso di molti dettagli operativi e c'è un numero eccezionalmente elevato di problemi che devono essere risolti il??più rapidamente possibile". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando dei danni arrecati dai bombardamenti russi alle infrastrutture energetiche e delle misure intraprese per affrontarli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'problema energetico dev'essere risolto il più rapidamente possibile'

Leggi anche: Zelensky a Cherson: Dev'essere protetta con più sistemi senza pilota – Il video

Leggi anche: Ucraina, Zelensky a Mar-a-Lago: "Spero nella pace il più presto possibile"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tra prestiti BERS e garanzie UE 75 milioni per la sicurezza energetica dell’Ucraina; La nomina dei ministri di Difesa ed Energia e lo scandalo Tymoshenko scuotono la politica ucraina.

Ucraina: Zelensky, ‘problema energetico dev’essere risolto il più rapidamente possibile’ - "Ho tenuto un colloquio telefonico speciale per coordinarci riguardo il problema energetico. ilsannioquotidiano.it

Emergenza energetica in Ucraina: Zelensky prende misure drastiche - Il presidente Volodymyr Zelensky ha recentemente dichiarato lo stato di emergenza per affrontare la c ... notizie.it