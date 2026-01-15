Ucraina | Zelensky ' problema energetico dev' essere risolto il più rapidamente possibile'
Il presidente Zelensky ha sottolineato l'importanza di affrontare con tempestività la crisi energetica in Ucraina. In un colloquio telefonico, ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni rapide per garantire la stabilità del sistema, considerando le sfide attuali. La questione rimane una priorità per il governo ucraino, che si impegna a coordinare gli interventi necessari per risolvere la problematica nel minor tempo possibile.
Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - "Ho tenuto un colloquio telefonico speciale per coordinarci riguardo il problema energetico. Vi hanno partecipato il??Primo Ministro e i principali membri del governo responsabili delle decisioni di emergenza, insieme ai rappresentanti delle autorità regionali e locali di Kiev e della regione di Kharkiv, nonché delle regioni di Dnipro, Sumy e Cernihiv. Abbiamo discusso di molti dettagli operativi e c'è un numero eccezionalmente elevato di problemi che devono essere risolti il??più rapidamente possibile". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando dei danni arrecati dai bombardamenti russi alle infrastrutture energetiche e delle misure intraprese per affrontarli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Zelensky a Cherson: Dev'essere protetta con più sistemi senza pilota – Il video
Leggi anche: Ucraina, Zelensky a Mar-a-Lago: "Spero nella pace il più presto possibile"
Tra prestiti BERS e garanzie UE 75 milioni per la sicurezza energetica dell’Ucraina; La nomina dei ministri di Difesa ed Energia e lo scandalo Tymoshenko scuotono la politica ucraina.
Ucraina: Zelensky, ‘problema energetico dev’essere risolto il più rapidamente possibile’ - "Ho tenuto un colloquio telefonico speciale per coordinarci riguardo il problema energetico. ilsannioquotidiano.it
Emergenza energetica in Ucraina: Zelensky prende misure drastiche - Il presidente Volodymyr Zelensky ha recentemente dichiarato lo stato di emergenza per affrontare la c ... notizie.it
Ucraina: Zelensky dichiara stato emergenza energia, 'task force h24'/Adnkronos - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico, in particolare per Kiev, che sta subendo le conseguenze degli attacchi ... lagazzettadelmezzogiorno.it
UCRAINA | Trump e Putin concordano: "È Zelensky a rallentare l'accordo di pace". Per il presidente americano Putin è pronto a fare un accordo mentre il leader ucraino sarebbe più restio. Il Cremlino: "È proprio così". facebook
Ucraina: il Parlamento blocca il nuovo rimpasto voluto da Zelensky, tensioni nel partito del presidente x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.