Ucraina | Zelensky dichiara stato emergenza energia ' task force h24' Adnkronos

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato lo stato di emergenza nel settore energetico di Kiev, a causa degli attacchi russi che hanno causato blackout e disagi nelle forniture di elettricità, riscaldamento e acqua, aggravando le condizioni invernali della città. La misura prevede l’attivazione di una task force operativa 24 ore su 24 per gestire l’emergenza e garantire i servizi essenziali ai cittadini.

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico, in particolare per Kiev, che sta subendo le conseguenze degli attacchi russi che hanno lasciato i residenti senza elettricità, riscaldamento e acqua e con le temperature sotto lo zero. Il capo dello Stato ha annunciato che nella capitale ucraina verrà istituita una task force per coordinare la risposta 24 ore su 24, aggiungendo che il neo-nominato ministro dell'Energia Denys Shmyhal guiderà gli sforzi per supportare i cittadini e le comunità nell'ambito delle misure di emergenza.

