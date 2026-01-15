Ucraina | risoluzione Pd ' divergenze in Cdm e in maggioranza indeboliscono azione Italia'

La recente risoluzione del Pd evidenzia le divergenze all’interno della maggioranza e del Consiglio dei Ministri sull’approccio al conflitto in Ucraina. Queste differenze hanno avuto ripercussioni sulla presentazione di un nuovo decreto, indebolendo l’azione politica italiana in un momento cruciale per gli sviluppi diplomatici europei. La situazione richiede attenzione per comprendere le implicazioni delle posizioni divergenti e il loro impatto sulla politica estera del paese.

Roma, 15 gene (Adnkronos) - "Preoccupano le posizioni divergenti emerse tra le forze di maggioranza e in Consiglio dei Ministri sul conflitto in Ucraina, che hanno pesato anche sulla presentazione di questo ultimo decreto, finendo per indebolire – in un momento delicatissimo degli sviluppi diplomatici –l'azione politica italiana nel contesto europeo". E' quanto si legge nel testo della risoluzione del Pd depositata alla Camera per le comunicazioni del ministro della Difesa sugli aiuti a Kiev.

Conte: “M5s e Pd divisi sull’Ucraina? Noi siamo per la Pace”/ “Azioni di Trump legittimano attacchi di Putin” - L'ex presidente Giuseppe Conte intervistato da Il Foglio ha parlato di alcune tematiche attuali tra cuila divisione tra M5S e Pd sul sostegno al Dl Ucraina ... ilsussidiario.net

L'opposizione si divide sull'Ucraina: il M5s chiede lo "stop immediato" sull'invio delle armi - Il partito di Giuseppe Conte si smarca dal Partito democratico e vuole tassare gli "extraprofitti" delle aziende del comparto difesa ... today.it

Armi all’Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento dopo le comunicazioni di Crosetto: “Aiuti militari, ma rafforzare quelli civili e informare le Camere”. Mediazione con la Lega x.com

La democrazia non si esporta con la forza. La violenza e la violazione del diritto internazionale non possono essere strumenti di risoluzione dei conflitti. Così come abbiamo condannato l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, oggi condanniamo anche l’atta facebook

