**Ucraina | ok Senato a risoluzione maggioranza**

Il Senato ha approvato con maggioranza la risoluzione sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto riguardo alla situazione in Ucraina. La decisione riflette il percorso politico seguito dall’aula su un tema di rilevanza internazionale, evidenziando l’orientamento della maggioranza in merito alla posizione italiana sulla crisi ucraina.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina. La risoluzione è stata approvata per alzata di mano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

