**Ucraina | ok Senato a risoluzione maggioranza**
Il Senato ha approvato con maggioranza la risoluzione sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto riguardo alla situazione in Ucraina. La decisione riflette il percorso politico seguito dall’aula su un tema di rilevanza internazionale, evidenziando l’orientamento della maggioranza in merito alla posizione italiana sulla crisi ucraina.
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina. La risoluzione è stata approvata per alzata di mano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ok del Senato alla risoluzione di maggioranza
Leggi anche: Ucraina, risoluzione della maggioranza: sostegno multidimensionale
Iran, i pasdaran casa per casa; Crans-Montana, ok unanime del Senato alla risoluzione bipartisan: Assistenza alle famiglie.
Ucraina: ok alla risoluzione su Kiev, due deputati della Lega votano contro. Crosetto: 'Fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna' - Si tratta di Rossano Sasso e Edoardo Ziello i quali hanno confermato la loro posizione al termine dell'Aula. ansa.it
Ok alla risoluzione pro Ucraina. Crosetto: «Qualcuno si vergogna dell’aiuto a Kiev, io sono orgoglioso» - Scoppia il caso Lega: due voti contrari e molti deputati assenti ... unionesarda.it
Ucraina, via libera a risoluzione di maggioranza. Crosetto: “Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev” - Approvata la risoluzione di maggioranza su Kiev con gli aiuti per l'Ucraina: le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula. newsmondo.it
#Ucraina. Ora in Aula le comunicazioni del Ministro della difesa @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa su proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. Diretta webtv.senato.it/webtv/assemble… x.com
Manovra, 50 milioni all’Ucraina nel mirino: i rilievi dei tecnici del Senato e il nodo degli aiuti di Stato Nella legge di bilancio trova spazio anche uno stanziamento da 50 milioni di euro destinato a Kiev. Una misura approvata senza particolari resistenze politiche facebook
