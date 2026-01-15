Ucraina M5S prepara risoluzione | Stop immediato a fornitura armi
Il Movimento 5 Stelle ha predisposto una risoluzione per chiedere lo stop immediato alla fornitura di armi all’Ucraina. La proposta sarà presentata alla Camera in vista delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. La decisione riflette una posizione di attenzione alle implicazioni della consegna di armamenti in un contesto di conflitto.
(Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle chiede lo stop immediato alla fornitura di armi all'Ucraina. Lo prevede la bozza della risoluzione che sarà presentata alla Camera in vista delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell'atto, si impegna il governo a "interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando .
