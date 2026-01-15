Ucraina M5S prepara risoluzione | Stop immediato a fornitura armi

Il Movimento 5 Stelle ha predisposto una risoluzione per chiedere lo stop immediato alla fornitura di armi all’Ucraina. La proposta sarà presentata alla Camera in vista delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. La decisione riflette una posizione di attenzione alle implicazioni della consegna di armamenti in un contesto di conflitto.

Ucraina, Pd e M5s divisi su armi e beni russi: doppia risoluzione alla Camera - La risoluzione del Partito democratico conferma il pieno sostegno a Kiev, anche attraverso un utilizzo dei beni russi congelati, e ... ansa.it

Pd e M5s presentano risoluzioni opposte sul sostegno all’Ucraina - Alla vigilia del Consiglio europeo i pentastellati chiedono di bloccare l’invio di armi, di rivalutare l’acquisto di gas e di non utilizzare gli asset russi. lettera43.it

