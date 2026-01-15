Ucraina Lega | Non accetteremo mai l' invio di militari italiani sul campo

La Lega ha ribadito con fermezza che non sarà accettato l'invio di militari italiani in Ucraina, come sottolineato anche dal Ministro Crosetto. Questa posizione riflette la volontà di mantenere l’Italia fuori da coinvolgimenti militari diretti nel conflitto, sottolineando l’importanza di una soluzione diplomatica e di una politica di neutralità. La questione rimane centrale nel dibattito sulla posizione italiana rispetto alla crisi ucraina.

“C’è un aspetto che ci preme dire con forza: la Lega – e l’ha detto anche il Ministro Crosetto – non accetterà mai l’invio di militari italiani in Ucraina “. Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera dopo le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto Ucraina in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative di Kiev. “ Questa è la promessa che facciamo in quest’Aula. Il nostro impegno è e rimarrà limitato all’aiuto del popolo ucraino attraverso il supporto umanitario e sistemi difensivi, senza il coinvolgimento delle nostre forze armate in operazioni sul campo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

