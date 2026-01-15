Ucraina | in corso seduta Senato per comunicazioni Crosetto

Al Senato è in corso una seduta dedicata alle comunicazioni del ministro Guido Crosetto riguardo alla situazione in Ucraina. L'incontro mira a fornire aggiornamenti e approfondimenti sul tema, in un contesto di costante attenzione alle questioni internazionali e di sicurezza. La discussione rappresenta un momento istituzionale importante per chiarire posizioni e sviluppi recenti sulla crisi ucraina.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.