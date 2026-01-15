Ucraina il M5S prepara una risoluzione | richiesta la sospensione immediata delle fornitura di armi

Il Movimento 5 Stelle si sta preparando a presentare una risoluzione in Parlamento, chiedendo la sospensione immediata delle forniture di armi all’Ucraina. La proposta arriva in vista dell’intervento del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera, e mira a promuovere una valutazione più attenta delle modalità e delle conseguenze di tali forniture. Restate aggiornati su questa vicenda seguendo le notizie di Day Italianews.

Nel testo della bozza, il M5S impegna l'esecutivo a sospendere senza indugi l'invio di materiali d'armamento alle autorità ucraine, mantenendo però inalterato il sostegno umanitario alla popolazione civile.

