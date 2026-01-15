Ucraina drone colpisce un parco giochi a Leopoli | il video dello schianto
Nelle immagini diffuse dall’ufficio del sindaco di Leopoli, si vede un drone che si schianta in un parco giochi per bambini. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, evidenziando un episodio di interesse pubblico in un’area pubblica della città ucraina.
L’ufficio del sindaco della città ucraina di Leopoli ha condiviso le immagini delle telecamere a circuito chiuso che mostrano il momento in cui un drone ha colpito un parco con un’area giochi per bambini. Andriy Sadovyi ha scritto sui social media che un trattorista che stava spalando la neve nel parco ha riportato lievi ferite. Secondo il sindaco, l’esplosione ha frantumato le finestre delle case vicine. Sadovyi ha affermato che il luogo dell’attacco ha un significato simbolico, poiché ospita una statua dell’eroe nazionale ucraino Stepan Bandera, leader di un movimento nazionalista ucraino negli anni ’30 e ’40, malvisto dalla Russia, che comprendeva un esercito ribelle che combatteva a fianco dei nazisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
