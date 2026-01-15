Ucraina drone colpisce parco giochi a Leopoli | impatto a pochi metri da operai che spalano la neve il video

Nelle prime ore del mattino a Leopoli, un drone è caduto in un parco giochi nel centro città. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano l’impatto a pochi metri da due operai impegnati a spalare la neve, rimasti fortunatamente illesi. L’incidente evidenzia le tensioni nella regione e solleva questioni sulla sicurezza e l’uso di droni in aree urbane.

Guerra Ucraina, drone colpisce parco giochi in pieno centro a Leopoli - Un drone russo ha colpito un parco giochi in una delle piazze principali di Leopoli all'alba del 15 gennaio. youmedia.fanpage.it

Ucraina, Mosca colpisce la sede della tv pubblica “Suspilne”. Zelensky in Spagna per chiedere aiuti. Polonia: “Sabotaggio alla ferrovia porta in Russia” - Volodymyr Zelensky ha riferito che sta incontrando a Madrid produttori di armi e attrezzature per la difesa. ilfattoquotidiano.it

DA RADIO MARIA UCRAINA : oggi un drone russo “Shahed” ha colpito questo edificio nei dintorni. In questo video si può vedere il punto dell’impatto del drone “Shahed”. #radiomaria #ucraina #kiev #guerra facebook

