Ucraina Crosetto | Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev io orgoglioso

Il ministro Crosetto ha commentato il sostegno italiano all’Ucraina, sottolineando l’importanza delle armi come strumento di difesa. Secondo lui, un’arma può avere un uso positivo se serve a proteggere infrastrutture civili e obiettivi strategici da attacchi che minacciano vite e proprietà. La sua posizione evidenzia la distinzione tra il semplice possesso di armi e il loro impiego per prevenire danni e mantenere la sicurezza.

"Un'arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un'arma impedisce a un'altra arma di cadere su un ospedale, su una centrale elettrica o su un palazzo, è una cosa diversa. Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'Ucraina finora è stato quello di impedire che chi vuole distruggere la popolazione ucraina e di piegarla potesse farlo. Di questo qualcuno di voi si vergognerà, io mi sento orgoglioso". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle sue comunicazioni in aula alla Camera.

Crosetto: “Qualcuno si vergogna di aiutare l’Ucraina, io ne vado fiero. Persino Hamas ha accettato una tregua, la Russia no” - "Nessun segnale di reale disponibilità russa a ridimensionare le proprie pretese territoriali ed egemoniche. dire.it

Crosetto, 'qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero' - "Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo. corrieredellosport.it

Crosetto: Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace giusta

