Ucraina Crosetto | Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev io orgoglioso

Da iltempo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Crosetto ha commentato il sostegno italiano all’Ucraina, sottolineando l’importanza delle armi come strumento di difesa. Secondo lui, un’arma può avere un uso positivo se serve a proteggere infrastrutture civili e obiettivi strategici da attacchi che minacciano vite e proprietà. La sua posizione evidenzia la distinzione tra il semplice possesso di armi e il loro impiego per prevenire danni e mantenere la sicurezza.

"Un'arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un'arma impedisce a un'altra arma di cadere su un ospedale, su una centrale elettrica o su un palazzo, è una cosa diversa. Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'Ucraina finora è stato quello di impedire che chi vuole distruggere la popolazione ucraina e di piegarla potesse farlo. Di questo qualcuno di voi si vergognerà, io mi sento orgoglioso". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle sue comunicazioni in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina crosetto qualcuno si vergogna di aiutare kiev io orgoglioso

© Iltempo.it - Ucraina, Crosetto: "Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io orgoglioso"

Leggi anche: Crosetto: ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero’

Leggi anche: Crosetto difende gli aiuti a Kiev: “C’è chi si vergogna di aiutarli, io ne sono orgoglioso”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Macron: «Siamo a portata di tiro della Russia, riarmiamoci». Trump: «È Zelensky e non Putin a rallentare l'accordo di pace». Cremlino: Trump ha ragione.

ucraina crosetto vergogna aiutareUcraina, Crosetto: "Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io orgoglioso" - "Un'arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un'arma impedisce a un'altra arma di cadere su un ... msn.com

ucraina crosetto vergogna aiutareCrosetto: “Qualcuno si vergogna di aiutare l’Ucraina, io ne vado fiero. Persino Hamas ha accettato una tregua, la Russia no” - "Nessun segnale di reale disponibilità russa a ridimensionare le proprie pretese territoriali ed egemoniche. dire.it

ucraina crosetto vergogna aiutareCrosetto, 'qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero' - "Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo. corrieredellosport.it

Crosetto: Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace giusta

Video Crosetto: Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace giusta

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.