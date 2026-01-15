Ucraina Crosetto alla Camera | ok a risoluzione del centrodestra ma due leghisti votano contro

Alla Camera, Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha presentato le comunicazioni sul decreto legge relativo all’Ucraina. Il centrodestra ha approvato la risoluzione proposta, anche se due esponenti della Lega hanno votato contro. L’intervento ha suscitato attenzione nel dibattito parlamentare, evidenziando le divisioni all’interno della maggioranza sulla gestione delle questioni di politica estera e di sicurezza.

Alla Camera è stato il giorno delle comunicazioni di Guido Crosetto, ministro della Difesa, sul decreto legge Ucraina. Una giornata convulsa che ha visto spaccature interne sia alla maggioranza – con il flash mob del Team Vannacci e il voto contrario di due leghisti – che nell'opposizione, viste le differenti posizioni di Pd, Avs e M5s. L'Aula ha poi dato il via libera, con 186 favorevoli, 49 contrari e 81 astenuti, alla risoluzione di centrodestra, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell' Ucraina.

